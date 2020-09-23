Москва, 23 сентября, 2020, 22:28 — ИА Регнум. Действие мер в отношении иностранных граждан на территории РФ, введённых в стране из-за пандемии, продлено до 15 декабря, сообщается 23 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

На сайте опубликован подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ, согласно которому до 15 декабря продлевается срок, в течение которого иностранцам на территории России не надо продлевать документы о временном пребывании в стране.

Касается это и иностранных граждан, и лиц без гражданства. До сих пор этот срок был установлен до 15 сентября, а теперь ещё в течение трёх месяцев иностранцам не нужно продлевать визы и вид на жительство.

Кроме того, покинуть Россию могут беспрепятственно те иностранцы, у которых просрочены документы, начиная с 14 марта 2020 г. Нововведение вступает в силу с 16 сентября.

Напомним, эти меры первоначально были введены в России в середине апреля — после объявления пандемии.