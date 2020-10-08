Тирана, 8 октября, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Закрытие границ в марте 2020 года поставила текстильную промышленность Албании (как и многие другие отрасли экономики) в тяжелое положение — многие экспортные заказы были аннулированы, в первую очередь итальянские.

AlexChirkin Медицинская маска

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Однако, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, пандемия привела к резкому росту спроса на маски и албанские производители не замедлили воспользоваться этим случаем.

Мимоза Войка, администратор албанской компании SAM, занимающейся производством спортивной одежды, сообщила, что только за пять недель (апрель-май 2020 года) компания при сотрудничестве с другими 7 предприятиями продала 1,1 миллиона масок во Франции, Бельгии, Голландии и Великобритании «по приличным ценам». Объем заказов поднялся до 3 миллионов масок, однако на производство таких объемов продукции компаниям просто не хватило мощностей.

Всего к августу, согласно данным Eurostat, Европейский союз импортировал из Албании маски на сумму 5,7 миллиона евро — для сравнения в 2019 году объем импорта масок за тот же период составил 316 тысяч евро. Всего за семь месяцев 2020 года Албания экспортировала в страны Евросоюза текстильные изделия на сумму 250 миллионов евро.

Самые крупные объемы албанских масок были направлены в Италию (на 2,8 миллиона евро), Германию (976 тысяч евро) и Францию (900 тысяч евро).

Однако стоит отметить, что наибольший объем масок поступил в страны ЕС из Северной Македонии (на 17 миллионов евро), Сербии (на 13,4 миллиона евро) и Боснии и Герцеговины (11,2 миллиона евро). Албания находится только на 4 месте. В утешение маленькой стране можно отметить, что всего за первые 7 месяцев этого года ЕС импортировал маски на сумму 14 миллиардов евро, причем 93,2% поставок осуществил Китай, 2% Вьетнам, 1% Гонконг. Еще по 0,75% проходится на Турцию, Великобританию и Тунис. Доля же всех остальных государств составляет всего 2,5%.