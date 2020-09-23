В Косово прошел митинг в поддержку жертв домашнего насилия
Приштина, Сербия, 23 сентября, 2020, 22:23 — ИА Регнум. В среду, 23 сентября, в столице Косово Приштине прошел митинг борцов за права женщин. Протестующие несли лозунги «Долой патриархат», «Я человек, я не раб», «Сколько криков затерялось», «Канунный суд» (речь идет о Кануне Лека Дукагини, средневековом писаном своде обычного права, до сих пор применяющемся албанцами и предполагающем «домостроевское» отношение к женщине —ИА REGNUM).
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, организаторы протестов стремятся привлечь внимание общественности и властей к случаям домашнего насилия и убийств жен мужьями. Только за 2020 год были убиты шесть женщин.
С целью профилактики COVID-19 участники протеста передвигались на велосипедах.