Москва, 23 сентября, 2020, 21:13 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев скончался от последствий коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября сообщили в КПРФ.

Duma.gov.ru Депутат Госдумы Ваха Агаев

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"Агаев скончался. Он болел коронавирусом», — сказал собеседник агентства.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) уточнил РИА Новости, что Агаев находился в коме.

Агаев занимал пост замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку. Он родился в 1953 году, был депутатом Госдумы VI и VII созывов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 13 депутатов находятся на больничной койке из-за коронавируса.