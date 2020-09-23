Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2020, 20:53 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону общественный транспорт будут снимать с маршрутов за игнорирование масочного режима как водителями, так и пассажирами. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 23 сентября.

ИА REGNUM Водитель автобуса в маске

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"Водители не имеют права впускать в общественный транспорт пассажиров без масок. В случае выявления нарушений, дальнейшее движение транспорта будет приостановлено вплоть до снятия его с маршрута. А с предприятиями, регулярно нарушающими меры безопасности, будут расторгнуты контракты», — сказал руководитель городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

В ходе очередной инспекции выяснилось, что зачастую пассажиры имеют при себе защитные маски, однако не используют их в транспорте. С маршрута были сняты два автобуса.