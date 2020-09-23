Минск, 23 сентября, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Инаугурация Александра Лукашенко на должность президента Белоруссии, которая произошла без широкой огласки, вызвала бурное обсуждение среди пользователей интернета. Комментаторы поделились своим мнением 23 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

President.gov.by Во время церемонии инаугурации во Дворце Независимости, 23 сентября 2020 года

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Данное обстоятельство вызвало противоречивую реакцию граждан. Некоторые посчитали, что проводить инаугурация «в тайне» является неправильным решением.

«Капец, без предупреждения, без трансляции по телевизору, в окружении силовиков и свезенных чиновников. Где же его все народная поддержка, если он в тихую принимает присягу», — пишет пользователь под псевдонимом Nikitos Nikitosovich.

Но многие пользователи не согласились с таким мнением. По их видению, мероприятие проходило в окружении большого числа людей.

«Все правильно! В той ситуации, в которой он оказался, он предотвратил кровопролитие. Было приглашено и присутствовало 700 человек. Кортеж проехал по улицам Минска. Не считаю, что было тайно. Избран достойный Президент, которого поддержало 80 процентов Беларусского общества», — пишет Алла Л.

Кроме того, часть людей указала на напряженную ситуацию внутри белорусского общества. Поэтому отсутствие широкой огласки вступления в должность является разумным решением Лукашенко.

«Несомненно, процедура принятия присяги избранного Президента страны — обязательный и устоявшийся ритуал вступления в должность. И в условиях политической напряженности и участившихся провокаций в Белоруссии Лукашенко всё равно действовал максимально публично», — написала Сара К.

Отдельные граждане всё же указали на особую значимость для общества инаугурации. По их мнению, подобное решение говорит о страхе, который испытывает Лукашенко.

«Президент, избранный большинством голосов не боится назвать дату своей инаугурации. А этот боялся… боялся, поэтому и провел тайно», — поделилась мнением Olga M.

Нашлись и те, кто постарался «сгладить углы». Эти граждане попытались найти разумное объяснение формату проведённого мероприятия, а также объяснить, чем фигура Лукашенко важна в сложившейся ситуации.

«Не надо подливать масла в огонь. Все должны четко понимать, что Беларусь-это номер 2 после Украины. И еще надо понимать, что Лукашенко-государственник и сделал немало для страны. Возможно были и просчёты. А у кого их не было, тот пусть первый бросит в него камень. Беларуси надо сейчас максимально помочь, ибо наступил момент истины», — написал vysotskywiktor.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Данное мероприятие было решено не освещать широко, но на нём всё же присутствовало множество чиновников, военных и представителей СМИ.