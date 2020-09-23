Пекин, 23 сентября, 2020, 20:07 — ИА Регнум. В Пекине сообщается, что глава МИД КНР Ван И в ближайшее время примет участие в специальной конференции Совета Безопасности ООН по вопросам глобального управления. Об этом 23 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя МИД Ван Вэньбиня, сделанное им на ведомственной пресс-конференции в китайской столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава МИД КНР Ван И

Подчеркивается, что участие Ван И, который выступит на конференции как специальный посланник лидера КНР Си Цзиньпина, будет осуществлено в режиме видеосвязи.

Отметим, что китайская дипломатия уделяет вопросам глобального управления традиционно значительное внимание, выступая за его открытость, транспарентность и многосторонний характер с сохранением ведущей роли ООН.