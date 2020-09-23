Варшава, 23 сентября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. МИД Польши не считает, что Александр Лукашенко законно занял должность президента Белоруссии.

Цитата из м/ф «Баба-Яга против!». реж. Владимир Пекарь. 1979. СССР «Баба-Яга против!»

Об этом 23 сентября сообщается на официальной странице МИД Польши в Twitter.

«Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности независимо от того, является ли присяга тайной или официальной», — указано в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября во Дворце Независимости в Минске Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

Напомним, Польша напрямую поддерживает белорусскую «оппозицию», пытающуюся захватить власть в Белоруссии.