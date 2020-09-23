Воронеж, 23 сентября, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Ситуацию в Воронежской городской больнице №11, пациенты которой записали видеообращение, прокомментировали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Комментарий 23 сентября опубликован в телеграм-канале пресс-службы правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Все пациенты получают лечение в соответствии с течением заболевания. Лечение определяет врач по текущему состоянию больного. Избыточное и безосновательное назначение препаратов и/или исследований недопустимо, так как сопряжено с большими рисками для здоровья самих же пациентов», — заявили в оперативном штабе.

Также, по заявлению оперативно штаба, тесты на коронавирус берутся у всех больных «в определенные нормативными документами сроки».

«Отделение профессионально перепрофилировано для лечения пациентов с легким и средним течением новой коронавирусной инфекции. Оно полностью укомплектовано врачебным и медсестринским персоналом с учетом специфики лечения больных этой категории. Ежедневно проводится врачебный осмотр всех больных с оценкой динамики состояния, два раза в день — контроль насыщения крови кислородом (сатурация), температуры тела, частоты дыхательных движений, артериального давления», — уточнили в оперштабе, добавив, что лечение соответствует актуальным методикам Минздрава.

Больница, подчеркнули, в оперштабе, обеспечена необходимыми лекарственными препаратами в достаточном количестве.

«Департамент здравоохранения и само медучреждение с пониманием относятся к непростому эмоциональному состоянию пациентов: вероятно, сказываются стресс перед лицом болезни и смена привычного быта. Пациентам, направившим сообщение в СМИ, подробно разъяснен ход их лечения», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд пациентов воронежской городской больницы №11, госпитализированных с подозрением на коронавирус, разместили в СМИ видеообращение, в котором сообщили, что не получают должного лечения, а также до сих пор не сдали тесты на коронавирус.