Сунжа, Ингушетия, 23 сентября, 2020, 17:20 — ИА Регнум. В Ингушетии задержан местный житель, которого искали две недели по подозрению в убийстве. Инцидент произошел 10 сентября 2020 года в селе Нестеровское Сунженского района.

(сс) George Hodan Арест

Причиной убийства стала внезапная ссора между двумя жителями села. В ходе нее 49-летний подозреваемый набросился с ножом на своего 61-летнего соседа. Злоумышленник успел нанести ему несколько проникающих ножевых ранений в различные части тела. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Между тем его убийца скрылся с места происшествия. Его объявили в розыск и нашли лишь спустя 14 дней.