Магас, 23 сентября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. В Ингушетии скончался еще один пациент, у которого был диагностирован COVID-19. Общее число смертей от этой опасной инфекции достигло в республике 83, сообщили 23 сентября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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За прошедший день в республике также увеличилось число носителей коронавируса. В результате проведенных исследований поставлен диагноз COVID-19 еще 49 жителям Ингушетии. Общее число выявленных заражений достигло 5328. По этому показателю Ингушетия занимает второе место в Северо-Кавказском федеральном округе после Чечни как субъект с наименьшим числом COVID-пациентов.

Число вылеченных от COVID-19 составило в регионе 4554 человека. За прошедший день их стало больше на 24 пациента.

В настоящее время находятся на лечении в госпиталях 222 жителя Ингушетии, среди них 86 лиц с подтвержденным диагнозом, в тяжелом состоянии находятся 27 пациентов, шестерым потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

Еще 260 заразившихся коронавирусом проходят лечение на дому ввиду не тяжелого течения болезни.