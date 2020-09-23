Прага, 23 сентября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Инаугурация белорусского президента Александра Лукашенко нелегитимна, так как президентские выборы в Белоруссии не являлись свободными и честными, написал 23 сентября на своей странице в Twitter глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Цитата из х∕ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Говорят, царь — ненастоящий!»

При этом он заявил, что «белорусы заслуживают свободу», а Чехия «полностью поддерживает белорусское гражданское общество».

«Выборы в Белоруссии не были свободными и честными. Поэтому их результаты нелегитимны, поэтому нелегитимна и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко. Чехия полностью поддерживает белорусское гражданское общество. Белорусы заслуживают свободу», — написал Петршичек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония вступления в должность была проведена во Дворце Независимости.