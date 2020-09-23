Белград, 23 сентября, 2020, 16:06 — ИА Регнум. 23 сентября президент Сербии Александр Вучич обратится к Генеральной Ассамблеи в рамках сессии, посвящённой 75-летию Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич обратится к представителям разных стран-членов ООН около 23:30 по московскому времени 23 сентября.

Сессия Организации Объединенных Наций началась 22 сентября в Нью-Йорке, и впервые за 75-летнюю историю организации лидеры стран будут из-за пандемии коронавируса выступать по видеосвязи, а не вживую.