Глава МИД Германии ушёл на карантин по COVID-19
Берлин, 23 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отправился в карантин из-за возможного инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе германского внешнеполитического ведомства 23 сентября.
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Уточняется, что такое меры были приняты в соответствии с законом об инфекционной защите. Выяснилось, что COVID-19 заболел один из сотрудников личной охраны министра. При этом отмечается, что первый тест на коронавирус, который Маас сдал сегодня, дал отрицательный результат.
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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 сентября, в Германии за прошедшие сутки было выявлено 1769 заражённых коронавирусом нового типа. Общее количество подтверждённых случаев заражения новой инфекцией в ФРГ превысило 275,9 тыс. человек. От осложнений COVID-19 с начал пандемии умерли 9409 человек.