Осло, 23 сентября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. За последние сутки в столице Норвегии наблюдается резкое увеличения числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 сентября со ссылкой на норвежские средства массовой информации сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно данным норвежского телеканала TV2, за последние сутки в Осло было выявлено 55 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Данная цифра в два раза превышает предыдущее значение, когда коронавирус был обнаружен у 22 жителей столицы.

Напомним, что недавно властями Осло были введены новые карантинные ограничения. Пожалуй, одной из самых жёстких мер стал запрет на собрание более десяти человек в частных домовладениях. По данным городского совета, именно скопления людей в частных домах является главной причиной усиливающегося распространения коронавируса в Осло.

«Вот почему мы выступаем с этой несколько более жёсткой рекомендацией, которая по сути является запретом», — заявил глава департамента здравоохранения Роберт Стин в интервью журналистам VG.