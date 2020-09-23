Варшава, 23 сентября, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Люблинская биотехнологическая компания Biomed Lublin (Польша) объявила об успешном завершении первого этапа производства польского препарата от COVID-19. Об этом 23 сентября передает Dziennik.

(сс) Governor Tom Wolf Лаборатория

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В компании заявили, что «если все пойдет по плану, Польша через несколько месяцев станет первой страной в мире, имеющей эффективный препарат, нейтрализующий вирус».

Лекарство, полученное путем фракционирования плазмы выздоравливающих или бессимптомных выздоровевших после COVID-19, теперь будет проходить клинические испытания.

Грант на испытание лекарства от Агентства медицинских исследований получила Государственная клиническая больница № 1 в Люблине.