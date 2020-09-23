Берлин, 23 сентября, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чья инаугурация состоялась сегодня в Минске, не стоит рассчитывать на поздравление со вступлением в данную должность от канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом 23 сентября заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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По словам Зайберта, то, что инаугурация была «подготовлена секретно и проведена без участия публики» является показательным.

Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ заявил, что выборы президента Белоруссии, состоявшиеся 9 августа, по мнению немецких властей, не были ни справедливыми, ни свободными, а потому они не признают их итогов.

«В соответствии с этим Лукашенко также и после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность», — также сказал он.

При этом в ответ на вопрос о том, будет ли Ангела Меркель поздравлять Лукашенко со вступлением в должность, Зайберт заявил: «Не могу это сказать, но я бы на это не рассчитывал, учитывая то, что я только что сказал».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ввиду того, что нынешние выборы президента Белоруссии якобы не были свободными и честными, их результат «незаконен», а потому инаугурация белорусского лидера Александра Лукашенко «не создаст иллюзии легитимности».