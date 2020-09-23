Макрон в ООН: ставка на лидерство в Европе и пессимизм по поводу США
Париж, 23 сентября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. ЕслиЭммануэльМакрон говорил серьёзно, то иначе как в качестве приговора НАТО его заявления оценить невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 23 сентября, комментируя выступление президента Франции на Генассамблее ООН.
ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
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Как сообщалось ранее, Макрон заявил, чтоЕвропа должна построить«новые рамки коллективной безопасности» вместе с соседними государствами, ноне полагаться в этом вопросе на соглашения«между третьими странами». «Мы не будем делегировать нашу коллективную безопасность другим державам», — сказал президент Франции.
«Сказанное президентом Франции Макроном на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН — это, скорее всего, его очередное фразёрство с претензией на демонстрацию лидирующей роли Франции в ЕС. Для закрепления этой роли у Франции, надо сказать, сейчас появляются новые возможности: под нажимом США по «Северному потоку — 2» Германия проседает и, если это проект будет всё же остановлен, свой авторитет Берлину, немецкому бизнесу, стране в целом удастся восстановить не скоро.
Если же Макрон говорит серьёзно, то иначе как в качестве приговора НАТО его заявления оценить невозможно. Что значит «построить новые рамки коллективной безопасности вместе с соседними государствами»? Что значит «мы не будем делегировать нашу коллективную безопасность другим державам, кроме самой Европы» или «мы не будем полагаться в этом вопросе на соглашения между третьими странами»? Макрон наговорил много «всеобъемлющего и амбициозного» (цитата из его речи), но для того, чтобы «задействовать» всё это, нужен политик другого масштаба, с другими привязками. Вернее, — без них.
«Третья страна» для Европы — это, прежде всего, США. Вернее, США — это сегодня первая страна для Европы. Глядя на происходящее сейчас в США, однако, нельзя исключать и ещё один подход к сказанному Макроном в ООН. Возможно, мировые структуры согласования совсем пессимистически оценивают перспективы выхода США из того кризиса, в котором эта страна уже находится и в который её ещё глубже повергнут предстоящие выборы президента. Тогда европейцам действительно придётся строить «новые рамки коллективной безопасности».
Президент такой страны, как Франция, кто бы он ни был, не может не понимать, что, живя рядом с Россией, было бы абсурдно пытаться делать это без учёта её интересов и, более того, без её пусть не прямой, но поддержки», — отметил Михаил Демурин.