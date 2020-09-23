Париж, 23 сентября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. ЕслиЭммануэльМакрон говорил серьёзно, то иначе как в качестве приговора НАТО его заявления оценить невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 23 сентября, комментируя выступление президента Франции на Генассамблее ООН.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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Как сообщалось ранее, Макрон заявил, чтоЕвропа должна построить«новые рамки коллективной безопасности» вместе с соседними государствами, ноне полагаться в этом вопросе на соглашения«между третьими странами». «Мы не будем делегировать нашу коллективную безопасность другим державам», — сказал президент Франции.

« Сказанное президентом Франции Макроном на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН — это, скорее всего, его очередное фразёрство с претензией на демонстрацию лидирующей роли Франции в ЕС. Для закрепления этой роли у Франции, надо сказать, сейчас появляются новые возможности: под нажимом США по «Северному потоку — 2» Германия проседает и, если это проект будет всё же остановлен, свой авторитет Берлину, немецкому бизнесу, стране в целом удастся восстановить не скоро.

Если же Макрон говорит серьёзно, то иначе как в качестве приговора НАТО его заявления оценить невозможно. Что значит «построить новые рамки коллективной безопасности вместе с соседними государствами»? Что значит «мы не будем делегировать нашу коллективную безопасность другим державам, кроме самой Европы» или «мы не будем полагаться в этом вопросе на соглашения между третьими странами»? Макрон наговорил много «всеобъемлющего и амбициозного» (цитата из его речи), но для того, чтобы «задействовать» всё это, нужен политик другого масштаба, с другими привязками. Вернее, — без них.

«Третья страна» для Европы — это, прежде всего, США. Вернее, США — это сегодня первая страна для Европы. Глядя на происходящее сейчас в США, однако, нельзя исключать и ещё один подход к сказанному Макроном в ООН. Возможно, мировые структуры согласования совсем пессимистически оценивают перспективы выхода США из того кризиса, в котором эта страна уже находится и в который её ещё глубже повергнут предстоящие выборы президента. Тогда европейцам действительно придётся строить «новые рамки коллективной безопасности».