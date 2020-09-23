Джакарта, 23 сентября, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что за последнюю неделю 38 районов / городов перешли из «оранжевой» зоны в «красную», сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С этим изменением количество «красных» зон, где высокий уровень заражения SARS-CoV-2, автоматически увеличилось до 58 районов / городов.

«Давайте вместе бороться, чтобы разорвать цепь распространения коронавируса, а не обвинять друг друга. Давайте работать вместе, чтобы защитить наших соседей, чтобы мы действительно освободились от COVID-19», — заявил Вику Адисасмито.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральное консульство Индонезии в Кейптауне помогло освободить более 20 индонезийских моряков на южнокорейском судне.