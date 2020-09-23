Санкт-Петербург, 23 сентября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров договорились о совместной деятельности на следующий парламентский год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM 8 Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Традиционный план работы над законами подписали 23 сентября в Ротонде Мариинского дворца.

Беглов поблагодарил парламент за поддержку в борьбе с пандемией коронавируса и вручил Макарову орден Александра Невского «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

В свою очередь Вячеслав Макаров обещал, что все депутаты в любой момент готовы «подставить плечо» губернатору Петербурга.