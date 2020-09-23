Минск, 23 сентября, 2020, 13:07 — ИА Регнум. В ходе состоявшейся утром 23 сентября церемонии инаугурации президента Белоруссии Александр Лукашенко принял присягу силовиков, собранных на территории президентского дворца. Перед этим Лукашенко в шестой раз зачитал присягу президента.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

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Участие в церемонии присяги приняли представители различных силовых министерств и ведомств. Многие из них, как и сам Лукашенко, ранее присягали на верность СССР.

Лукашенко бессменно занимает президентское кресло с первых президентских выборов, которые прошли в 1994 году. После голосования 9 августа 2020 года Белоруссию захлестнула волна протестов с требованиями честных президентских выборов, прекращения массового террора и освобождения политзаключённых.

Инаугурация утром 23 сентября была организована тайно. Президентская пресс-служба отказывалась подтверждать или опровергать подготовку к церемонии вплоть до её начала.

Белорусская оппозиция объявила о бессрочной акции гражданского неповиновения. Евросоюз, США и их сателлиты не признали Лукашенко легитимным президентом.