Москва, 23 сентября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Батальонно-тактическая группа Ивановского соединения ВДВ переброшена в Белоруссию в рамках совместных учений «Славянское братство — 2020». Об этом сообщили журналистам 23 сентября в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru Совместное учение ВДВ России и ССО Белорусси

Переброшенный батальон стал третьим по счёту. Ранее тактическая группа Тульского соединения ВДВ высадилась на Гожский полигон под Гродно, а тактическая группа Псковского десантно-штурмового соединения — на Брестский полигон.

Третий батальон на полигон доставили самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России. Военнослужащие десантировались на парашютах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии проходят совместные белорусско-российские учения «Славянское братство — 2020».

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