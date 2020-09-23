Краснодар, 23 сентября, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Границу между Россией и Абхазией, после того, как ее открыли 1 августа, пересекли в обоих направлениях примерно 2 млн человек. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарском краю.

DILIN Российско-абхазская граница

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По данным пограничников, через пункт пропуска прошли около 1,83 млн граждан России и 170 тыс. граждан Абхазии. Также через границу проехали 405 тыс. автомобилей и других транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, для защиты населения от коронавируса Сухум в конце марта объявил, что закрывает границу с Россией. С 1 августа карантинные ограничения были отменены.

С первого дня, когда была открыта граница, в Абхазию отправились тысячи российских туристов.