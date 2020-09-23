Москва, 23 сентября, 2020, 12:49 — ИА Регнум. В планах у президента РФ Владимира Путина отсутствует визит в Минск. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

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"Нет, пока таких планов нет», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко вступил в должность главы государства в рамках церемонии инаугурации. Мероприятие не было анонсировано официально.