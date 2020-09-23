Нижний Новгород, 23 сентября, 2020, 12:30 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 23 сентября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 873 066 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,6% и достиг 27 258на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты сдали 5202 жителя области. Накануне исследование на коронавирусную инфекцию прошли 5746 жителей региона.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тест на коронавирус сдали более 27,2% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались трое жителей Нижегородской области. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 553 человек. Накануне сообщалось о четырёх летальных случаях.