Минск, 23 сентября, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Белоруссию необходимо вернуть к безопасной жизни. Об этом 23 сентября в Минске на церемонии инаугурации заявил Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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"Когда-то божьим промыслом народ Белоруссии легко и, скажем прямо, неожиданно обрёл свою независимость, и мы долго воспринимали её как данность. Порой не ценили, — отметил в своём выступлении Лукашенко. — Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Белоруссия по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети. Мы — народ».

Зачитывая речь перед чиновниками и силовиками постсоветской республики, Лукашенко снова пообещал отвести её от пропасти. Такие же обещания он давал в конце прошлого века накануне президентских выборов.

Лукашенко заявил, что не имеет права бросить поверивших ему сограждан. «Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность», — уточнил он.

К патриотам он отнёс тех, кто после голосования 9 августа на президентских выборах отказался от забастовки и продемонстрировал «всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь».

Напомним, церемония инаугурации Лукашенко не анонсировалась государственными органами и СМИ. Президентская пресс-служба даже утром 23 сентября отказывалась подтверждать информацию о запланированной на 23 сентября инаугурации.

В социальных сетях высказывались предположения об отсутствии анонса и внезапности официозного мероприятия в целях предупреждения массового выступления противников бессменного правления Лукашенко. Утром 23 сентября в центре Минска рядом с резиденцией президента было отмечено скопление военной техники и силовиков.

По итогам состоявшегося в августе голосования на президентских выборах победителем был объявлен Александр Лукашенко. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что за него проголосовало 80,1% избирателей. Участники длящихся второй месяц манифестаций считают президентские выборы сфальсифицированными, требуют новых честных выборов, а также прекращения жестоких массовых репрессий и освобождения политзаключённых.