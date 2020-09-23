Минск, 23 сентября, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что он не может и у него нет права бросить тех, кто связал с нынешним курсом государства свою судьбу. Он заявил об этом 23 сентября во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

"Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Белоруссии период остался верен стране и народу», — приводит его слова агентство БелТА.

Также белорусский лидер уточнил, что он считает такими людьми тех, кто боролся с пандемией коронавируса и проявлял при этом свои лучшие профессиональные и человеческие качества, а также тех, кто смог, по мнению Лукашенко, сохранить здравый смысл, когда белорусское общество оказалось дезориентировано.

«Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность», — подчеркнул президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к Кипру прекратить блокировать санкции ЕС по Белоруссии обратился государственный секретарь Франции по европейским делам при французском МИД Клеман Бон.