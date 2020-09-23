Симферополь, 23 сентября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил провести служебное расследование по всем случаям отказа от госпитализации больных с положительными тестами на коронавирус, а также с симптомами вирусной пневмонии, об этом было заявлено 23 сентября на заседании регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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»Лично читаю все обращения, поступающие в социальных сетях на тему здравоохранения. Зафиксированы случаи, когда гражданам приходилось несколько дней ждать приезда врачебной бригады. Все подобные обращения должны быть отработаны в полном объеме. Обратная связь должна быть установлена с заявителями в течение часа», — сказал глава Крыма.

Аксёнов поручил министру здравоохранения РК Игорю Чемоданову ежедневно лично отрабатывать жалобы граждан на тему отказа от госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что с 30 октября всех пациентов, у которых COVID-19 протекает в лёгкой форме, будут оставлять на лечении дома.