Минск, 23 сентября, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Одержавший уверенную победу на выборах президента Белоруссии 9 августа Александр Лукашенко официально вступил в должность руководителя страны. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске сегодня, 23 сентября. Об этом сообщает агентство БелТА.

Okras Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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По данным издания, на церемонии присутствовало несколько сотен человек. В соответствии с Конституцией Белоруссии президент принёс присягу народу на белорусском языке и подписал соответствующий документ. После этого председатель Центральной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента страны. По данным ЦИК, действующий глава государстваАлександр Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его ближайший соперник — домохозяйка Светлана Тихановская — набрала 10,1% голосов.

Добавим, что дата церемонии инаугурации главы государства до последнего держалась в тайне. По данным СМИ, об этом не знали даже члены белорусского правительства.