Москва, 23 сентября, 2020, 10:53 — ИА Регнум. Госдума досрочно прекратит полномочия трех депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

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Депутаты от «Справедливой России» Ольга Епифанова, от ЛДПР Вадим Деньгин и от «Единой России» Андрей Чернышов переходят на работу в Совфед.

Нижняя палата парламента примет решение о прекращении их полномочий на следующей неделе. Документы готовит комиссия Госдумы по мандатным вопросам.