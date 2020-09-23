Москва, 23 сентября, 2020, 10:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России исследования выявили 6431 случай заражения коронавирусом. Об этом 23 сентября сообщает московский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: лекарство уже в продаже — все новости»

Новые случаи заражения зафиксировали во всех регионах страны. Больше всего их в Москве и Подмосковье — 970 и 215 соответственно. Далее следуют Петербург — 208, Ростовская область — 183, Воронежская область — 152, Нижегородская область — 147, Ставрополье — 143.

Всего с начала распространения коронавируса в России тестирования выявили 1 122 241 случай заражения.