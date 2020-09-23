Москва, 23 сентября, 2020, 09:12 — ИА Регнум. Заявление Генерального секретаря ООН, который назвал пандемию коронавируса «пятым всадником апокалипсиса», прокомментировал в своем телеграм-канале главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников. В частности, он напомнил о ряде других болезней, от которых погибли миллионы человек:

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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"От вируса СПИДа ежегодно умирает 1,5 млн человек. 65 млн заразившихся (и это не коронавирус, скинуть ВИЧ нельзя), 35 млн умерших. От вируса гриппа погибают, по данным ВОЗ, 650 тыс. человек в год (а на деле в несколько раз больше, от присоединения гриппа к ряду хронических болезней смертность от них резко подскакивает, только учитывается по неинфекционной графе).

Сотни миллионов заразившихся по миру ежегодно. От вируса гепатита В и С ежегодно умирает 1,5 млн человек. 250 млн носителей только гепатита В (857 тыс. смертей от него только). По данным ВОЗ — 100 млн носителей вируса гепатита С, 71 млн имеет хроническую инфекцию вирусом гепатита С с переходом в цирроз и рак. От туберкулеза в год умирает 1,5 млн человек, 10 млн заражённых ежегодно. Вирус папилломы человека ежегодно вызывает 600 тыс. инвазивного рака шейки матки (250 тыс. смертей в год), а есть ещё вызываемый им рак головы и шеи, ануса и т. д.

Инфицирование вирусом Эпштейна — Барр перенесли около 90% людей, а он доказанная причина лимфом (онкологическое заболевание крови), массы предраковых состояний, рассеянного склероза и многих тяжелых заболеваний крови и нервной системы. Могу продолжать: малярия, пневмонии, менингиты, кишечные инфекции уносят ежегодно миллионы жизней! (Яркий пример: в мире ежегодно от инфекционного поноса умирает два миллиона детей до пяти лет!!!)

У них там для всех этих всадников коней Люцифера не хватит! Только ВОЗ про них молчит. Они то Эболу (10 тыс смертей за все время обнаружения этой болезни), то Зика (от которой не умирают вовсе, комарами переносится), то пандемию свиного гриппа 2009, которая не состоялась, но деньги освоили (ВОЗ в этом всерьёз обвиняли). Вот — отыгрываются на COVID-19. Если бы не было ВОЗ и родственных организаций, и все пошло бы естественным путём — мир обошёлся бы на порядок меньшей кровью. Плохо они этих своих коней седлают!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии Генассамблеи назвал пандемию коронавируса «пятым всадником апокалипсиса».