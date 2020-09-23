Москва, 23 сентября, 2020, 03:54 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил ещё одно исковое заявление от Центробанка России к бывшим топ-менеджерам и экс-акционеру «Бинбанка» Микаилу Шишханову. Сумма претензий к шести ответчикам, в числе которых в этот раз и Микаил Гуцериев, превышает 85,4 млрд рублей. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск ЦБ РФ

Иск от регулятора и банка «Открытие», в котором ЦБ РФ владеет 100% акций, подан 21 сентября 2020 года. Ответчиками выступают бывший акционер и руководитель «Бинбанка» Микаил Шишханов, экс-руководитель санированного им «Рост банка» Кирилл Любенцов, а также бывшие члены правления «Бинбанка» Петр Морсин, Константин Калагин, бывший вице-президент банка Александр Лукин. Ещё один соответчик — Микаил Гуцериев, чьи данные совпадают с данными главы совета директоров группы «Сафмар», фигуранта списка Forbes-2020 за номером 45.

Сумма исковых требований по этому иску — 85 408 458 902,61 рубля.

Напомним, в этот же день регулятор подал иск на 283 867 322 227,05 рубля к четырём лицам. Ответчиками выступают всё тот же Шишханов, Любенцов, Лукин и Алексей Фарафонтов — бывший член правления «Бинбанка». Третьим лицом в споре проходит ПАО «Банк «Финансовая корпорация «Открытие». Иск пока судом не принят к производству.

Напомним, год назад стало известно об объединении «Бинбанка» с банком «Открытие», который находится под управлением Центробанка России. По открытым данным, в оздоровление «Рост банка» и его санатора — «Бинбанка» было вложено порядка 780 млрд рублей.