Роли, США, 23 сентября, 2020, 00:57 — ИА Регнум. В штате Северная Каролина (США) с начала октября будет разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в ограниченном режиме. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба губернатора штата Роя Купера.

James Willamor Роли, Северная Каролина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

«Губернатор Купер и руководитель управления общественного здравоохранения Северной Каролины Мэнди Коэн объявили, что со 2 октября крупные мероприятия на открытом воздухе разрешается проводить с 7% заполняемостью при соблюдении мер предосторожности», — говорится в документе.

Как следует из сообщения, речь идёт о проведении мероприятий на открытых объектах вместимостью не более десяти тысяч зрителей. Отмечается, что власти заранее объявили об этом, чтобы организаторы имели время для подготовки мер предосторожности.

Также в сообщении властей штата говорится о выделении малым и средним предприятиям — предприятиям общественного питания, паркам развлечений, банкетным залам, клубам для игры в бинго и боулинг, танцевальным залам, спортклубам, кинотеатрам и музеям — финансовой поддержки в размере $40 млн для помощи в оплате аренды, ипотеки и коммунальных расходов.

Напомним, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено 6 884 032 заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 200 541 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 52 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: Трамп объявил о готовности США купить вакцину от COVID-19 за рубежом