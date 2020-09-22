Браззавиль, 22 сентября, 2020, 22:50 — ИА Регнум. На Африканском континенте за сутки зафиксировано 6535 новых случаев заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 147 больных COVID-19. Такие данные приводит 22 сентября региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

(сс). DFID Медицинские работники в защитных костюмах

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Сообщается, что всего в регионе выявлено уже 1 414 280 случаев заражения коронавирусом, подтверждено 34 093 случая летального исхода, более 1,1 миллиона пациентов излечились.

Первую десятку африканских стран по распространению инфекции составляют ЮАР, Эфиопия, Уганда, Мозамбик, Алжир, Камерун, Кения, Гана, Замбия, Нигерия.