Киев, 22 сентября, 2020, 22:09 — ИА Регнум. На Украине фиксируется относительно невысокая смертность среди заболевших коронавирусной пневмонией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила 22 сентября пресс-служба офиса президента Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«В то же время он отметил, что граждане уже устали от карантинных ограничений», — сказано в сообщении.

Президенты двух стран договорились о координации усилий, направленных на борьбу с последствиями пандемии.

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Напомним, по состоянию на утро 22 сентября 2020 года на Украине выявили более 181 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 3642 случая оказались смертельными.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус обнаружили у заместителя министра культуры Украины Ростислава Карандеева.