Вашингтон, 22 сентября, 2020, 22:06 — ИА Регнум. Готовность приобрести вакцину от коронавируса в той стране, которая разработает её, выразил американский президент Дональд Трамп.

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Об этом сообщила журналистам 22 сентября пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, процитировавшая Трампа. По её словам, глава Штатов сказал, что ему не важно, кто разработает вакцину.

«Я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне все равно, если её сделает другая страна», — сказал Трамп.

Макинэни добавила, что Трамп выражал готовность опробовать на себе сделанную в США вакцину от коронавируса.

Трамп «Он считает, что это будет безопасная и эффективная вакцина, так что он, конечно же, сам будет готов сделать прививку».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос пандемии коронавируса является одной из главных тем 75-й сессии Генассамблеи ООН.