Анкара, 22 сентября, 2020, 21:52 — ИА Регнум. В Турции за последние сутки зафиксировано 1692 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 65 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 22 сентября министерство здравоохранения страны.

Эжен Делакруа. Турок с седлом. 1825

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Всего за период с начала эпидемии в стране выявлено уже 306 302 инфицированных коронавирусом, скончались 7639 пациентов, излечились и были выписаны из больниц 269 696 человек.

Напомним, днём ранее министерство здравоохранения Турции сообщало о 1743 новых случаях заражения и 68 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.