Киев, 22 сентября, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на постепенное смягчение визового режима с Канадой. Об этом шла речь во время телефонного разговора главы украинского государства с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщила 22 сентября пресс-служба президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

«Либерализация Канадой визового режима для украинцев остаётся неизменно актуальным вопросом для меня. Надеюсь, нам удастся сдвинуть этот процесс и достичь упрощения для украинцев, путешествующих в Канаду», — сказал Зеленский.

Стороны также обсудили возможность координации действий двух стран, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, а также вопросы торговли и ситуацию в Донбассе.

«Достижение мира в Донбассе остаётся ключевым приоритетом для меня. Спасибо за решительную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — отметил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины встретился в Киеве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В ходе встречи европейский чиновник заявил о всесторонней поддержке Украины со стороны Евросоюза, а также назвал условия выделения Украине нового кредита.

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