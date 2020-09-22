Париж, 22 сентября, 2020, 21:34 — ИА Регнум. По данным на вечер вторника, 22 сентября, во Франции умерли 31 416 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 68 человек, сообщает национальная служба здравоохранения.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса во Франции

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 10 008 новых случаев заражения, что почти на 5000 человек больше, чем днем ранее. 951 пациент с COVID-19 находится в реанимации. За последние сутки этот показатель возрос на 114 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города Лион во Франции ужесточают ограничения, действующие в связи с эпидемией коронавируса. Согласно заявлению, разрешенная численность массовых собраний в Лионе будет сокращена с 5000 до 1000 человек.