Киев, 22 сентября, 2020, 20:57 — ИА Регнум. Европейский союз готов предоставить Украине кредит на сумму €1,2 млрд, если страна продолжит конструктивно сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 сентября во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Mfa.gov.ua Официальный визит Жозепа Борреля на Украину

«Мы готовы предоставить 1,2 млрд [евро] макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь разрешению проблем, связанных с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права…» — рассказал он.

Боррель напомнил, что Украина получила почти 200 млн евро от Евросоюза, предназначенные для борьбы с коронавирусом. Кроме того, ещё 155 млн евро были выделены специально для решения проблем жителей Донбасса.

«Я хотел бы подчеркнуть, что Европейский союз предоставляет эту помощь не потому, что он является каким-то благотворительным фондом либо неправительственной организацией. Мы… делаем это потому, что мы заинтересованы в том, чтобы Украина была процветающей, демократической и стабильной страной», — добавил представитель Евросоюза.

Напомним, ранее Жозеп Боррель прибыл на Украину с официальным визитом.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в октябре — ноябре 2020 года страну может посетить миссия МВФ для обсуждения вопросов, связанных с кредитованием Украины.