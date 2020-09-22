Москва, 22 сентября, 2020, 19:43 — ИА Регнум. В сфере здравоохранения нужно минимизировать преграды для партнёрства, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

Sputnikvaccine.com Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

«Что касается здравоохранения, то здесь сейчас, как и в экономике, нужно максимально снимать преграды для партнёрства… Накопленный научный, производственный потенциал, клинический опыт российских врачей позволили оперативно разработать линейку тест-систем и медицинских препаратов для выявления и лечения коронавируса, а затем и зарегистрировать первую в мире вакцину — «Спутник-V»», — сказал президент России.

«Вновь повторю, мы абсолютно открыты и настроены на партнёрство. В этой связи выступаем с инициативой в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса», — предложил Владимир Путин.

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», — сказал Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.