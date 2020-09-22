Москва, 22 сентября, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Право вето, которое имеют пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, работает и отображает реальный баланс сил в мире, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Neptuul Совбез ООН

«Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, всё многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза. Такое право пяти ядерных держав, победительниц во Второй мировой войне, и сегодня отражает реальный военно-политический баланс», — сказал Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.