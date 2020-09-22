Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Политизированные попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны разрушают основы послевоенного мироустройства. Об этом заявил 22 сентября президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Евгений Халдей Знамя Победы над Рейхстагом

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"Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно, так же как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского процесса», — сказал российский лидер.

Путин, подчеркнул, что «это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом, это прямой разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства».