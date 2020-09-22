Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Мировая экономика должна быть освобождена от нелегитимных и тормозящих её санкций, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что глобальная экономика будет восстановлена после пандемии COVID-19, но на это уйдёт немало времени.

Одной из главных тем юбилейной сессии стал вопрос противодействия пандемии COVID-19.