Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Мир становится многополярным и многомерным, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин в своём обращении к участникам 75-й сессии ГА ООН.

Kremlin.ru Владимир Путин выступил с видеообращением на пленарном заседании юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча на «дистанционке»: 75-я сессия Генассамблеи ООН — все новости»

Отметим, что обращение Путина звучит на ГА ООН в записи.

На юбилейной сессия ООН уже прозвучали выступления генсека ООН Антониу Гетерреша, а также председателя КНР Си Цзиньпина.