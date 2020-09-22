Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Дополнительные $50 млн решили выделить власти Китая на поддержку плана ООН по борьбе с пандемией коронавируса, заявил 22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Gov.cn Си Цзиньпин

Си «Китай выделит ещё $50 млн в глобальный гуманитарный план реагирования ООН на COVID-19».

По словам Си, Китай постоянно занят помощью странам в борьбе с пандемией. И в дальнейшем китайская сторона будет «делиться с партнёрами опытом, методами диагностики и лечения, оказывать помощь и поддержку нуждающимся странам».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона с трибуны ГА ООН обвинила Китай в заражении мира коронавирусом. Китайская сторона выступила с опровержением.