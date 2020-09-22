Пекин, 22 сентября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Китай отвергает все обвинения США, касающиеся причастности КНР к распространению пандемии коронавируса, и считает их безосновательными, заявил 22 сентября постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ответ на выступление президента США Дональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Представитель Китая порекомендовал наращивать взаимное доверие вместо того, чтобы «распространять политические вирусы».

«У нас есть проблемы односторонних взглядов и практики притеснений. Мир находится на перепутье. Ему нужно больше солидарности и сотрудничества, а не конфронтация. Нам нужно усиливать взаимное доверие, а не распространять политические вирусы», — сказал Чжан Цзюнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай и ВОЗ в неверных заявлениях о способности коронавируса передаваться от человека к человеку и призвал ООН привлечь Китай к ответственности за пандемию коронавируса.

Напомним, выступления глав государств на сессии Генассамблеи ООН транслируются в записи из-за пандемии коронавируса. Постпреды государств в штаб-квартире ООН работают вживую, озвучивая выступления своих лидеров и произнося вступительные слова.