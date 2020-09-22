Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Китай не заинтересован в войнах, заявил 22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на 75-й сессии ГА ООН.

Цитата из прямой трансляции. webtv.un.org Председатель КНР Си Цзиньпин на 75 Генеральной Ассамблее ООН

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча на «дистанционке»: 75-я сессия Генассамблеи ООН — все новости»

По словам китайского лидера, Пекину не нужны войны — ни холодные, ни горячие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что новая холодная война — война между Китаем и США — недопустима.