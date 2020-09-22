Вашингтон, 22 сентября, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления 22 сентября на Генассамблее ООН, призовёт мировое сообщество «наказать Китай» за коронавирус.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Фрагменты текста речи Трампа опубликованы пресс-пулом Белого дома.

В тексте указано, что Трамп призовёт ООН привлечь Китай к ответственности за возникновение в мире пандемии коронавируса.

Основанием такого призыва должно стать то, что на ранних этапах эпидемии коронавируса Китай не перекрыл международные авиарейсы, позволив вирусу «заразить мир».

При этом в тексте речи Трампа коронавирус неоднократно именуется «китайским вирусом».